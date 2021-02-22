Чешская лыжница Беранова извинилась за то, что назвала русских пустоголовыми

Чешская лыжница Тереза Беранова извинилась за то, что назвала русских пустоголовыми. Переписку с ней в своем Instagram опубликовал аналитик сборной России Анатолий Волков, попросивший прояснить эти слова.

«У меня нет никакой неприязни к русским. Я просто отреагировала на ситуацию со столкновением Александра Большунова и Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Я даже никого из русских лично не знаю. Даже никого из лидеров Кубка мира.

Я сожалею, что вас обидела, но ничего плохого изначально я не хотела сказать», — написала Беранова.

Ранее российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление на чемпионате мира.