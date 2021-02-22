Президент «Ахмата» обратился к Кадырову после выхода клуба в четвертьфинал КР

Президент «Ахмата» Магомед Даудов выступил с обращением к главе Чеченской Республики и почетному президенту клуба Рамзану Кадырову после победы команды над «Ростовом» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:1.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогой брат! От лица футбольного клуба «Ахмат» хочу выразить вам искреннюю благодарность за все, что вы делаете для родной команды. С вашей постоянной поддержкой «Ахмат» стабильно выступает в элитной российской лиге, имеет отличные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и тренировочного процесса.

Мы безмерно благодарны вам, уважаемый Рамзан Ахматович! «Ахмат» — сила!» — написал Даудов в Instagram, прикрепив видео с эпизодами матча против «Ростова».

Ранее Карпин похвалил свою команду после поражения от «Ахмата».