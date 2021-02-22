Форвард «Наполи» потерял сознание в концовке матча с «Аталантой»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен потерял сознание во время матча с «Аталантой», завершившегося поражением неаполитанцев со счетом 2:4. Футболиста доставили в больницу, информирует Football Italia.

Футболист упал и ударился головой о землю после борьбы с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро в концовке встречи. В итоге Осимхен потерял сознание на несколько минут и затем был экстренно доставлен в больницу в Бергамо.

Стоит отметить, что «Аталанта» в 23 матчах набрала 43 очка и идет четвертой в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (40) расположился на седьмой строчке.

Ранее Миранчук не попал в стартовый состав «Аталатны» на игру против «Наполи».