Стало известно о запрете в «Манчестер Сити» на продажу Де Брейне

«Манчестер Сити» ни при каких условиях не станет продавать своего полузащитника Кевина де Брейне в летнее трансферное окно — 2021.

Руководство «горожан» будет сразу блокировать все предложения по бельгийцу, который включен в число неприкасаемых представителей основного состава. Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что в настоящий момент «горожане» ведут с Де Брейне переговоры о пролонгации контракта. Действующее соглашение 29-летнего бельгийца рассчитано до 2023 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.