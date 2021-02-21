«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ
Харитон Сергеев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами отметились Маркус Рашфорд, Дэниел Джеймс и Бруну Фернандеш. За «сорок» мяч забил Аллан Сент-Максимен.
АПЛ. 25-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:1
Голы: 1:0 — Рашфорд, 30; 1:1 — Сент-Максимен, 36; 2:1 — Джеймс, 57; 3:1 — Фернандеш, 75.