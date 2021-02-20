Стала известна сумму перехода Лысцова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий назвал сумму трансфера защитника Виталия Лысцова в московский «Локомотив».

«Трансфер Лысцова в «Локомотив» — продажа за деньги, 88 млн рублей. Но нужно учитывать, что Виталий приходил в «Крылья Советов» не бесплатно. Плюс с продажи футболиста «Локомотив» выплачивал солидарные выплаты лиссабонской «Бенфике», — цитирует Калакуцкого «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне чемпионата России Лысцов принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Лысцов заявил, что мечтал вернуться в стан «железнодорожников» сразу после того, как ушел из клуба.