Фетисов отреагировал на смерть бывшего массажиста сборной СССР Чекмарева

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Вячеслав Фетисов высказался о массажисте клуба Сергее Чекмареве, который скончался в возрасте 65 лет.

Фетисов заявил, что специалист привнес в США привнес новую культуру в своем деле.

«Для меня он был как старший брат. Он жил интересами каждого из нас, команды в целом — удивительный человек. Он за каждого переживал больше, чем за себя.

В командах, в которых я играл, без Сергея не было бы побед, этой атмосферы и самое главное здоровья у хоккеистов», — цитирует Фетисова https://tass.ru/sport/10749333.

Бывший хоккеист признался, что смерть Чекмарева стала для него неожиданностью.

«Буквально позавчера мы с ним долго разговаривали, вообще не верится, он был в хорошем настроении все время. Я сегодня проснулся, и Саша Овечкин прислал мне ссылку на то, что Сергей умер», — сказал Фетисов.

Чекмарев работал в «красных крыльях» с 1998 года. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России.

Ранее сообщалось, что бывший массажист футбольного ЦСКА и сборной России Михаил Насибов ушел из жизни.