Тренер Логинова отказался общаться с российской прессой

Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович отказался общаться с представителями российской прессы.

Ранее старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский раскритиковал спортсмена за самоподготовку перед стартом сезона.

«Я больше не хочу общаться с нашей прессой, я уже не хочу ни о чем говорить. Берите интервью у наших хороших экспертов», — цитирует Касперовича РИА «Новости».

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке Логинов занял 26-е место в спринте, в пасьюте — 16-е, а в индивидуальной гонке — 31-е.

Ранее Губерниев заявил, что Логинов готовился к сезону без личного тренера.