Руководитель «Хааса» жестко отчитал Мазепина за скандальное видео

Владелец «Хааса» Джин Хаас рассказал, как руководитель команды «Формулы-1» Гюнтер Штайнер отчитал российского пилота Никиту Мазепина за скандальное видео.

«Штайнер сказал Никите, что он идиот и что подобные вещи делать нельзя, это неприемлемо. Мазепин получил много критики отовсюду. Ему только 21, и это свалилось на него. Молодые люди сложно переживают подобное, так что, надеюсь, он извлек урок», — цитирует Хааса Racer.

9 декабря в Instagram гонщика появился ролик, на котором он сидит в машине на пассажирском сиденье и пристает к девушке. Поведение россиянина вызвало негативную реакцию у поклонников «королевских гонок».

Мазепин удалил ролик и принес извинения за свое поведение, а команда начала внутреннее расследование, по итогам которого пилот сохранил свое место в команде.

Ранее Мазепин прокомментировал скандал из-за откровенного видео со своим участием.