«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ
Антон Борисов
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«Виннипег Джетс» переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон.
22 февраля команды вновь встретятся в Ванкувере.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Шайфли — 07:25
0:2 — Эпплтон (Пионк) — 58:43 (en)