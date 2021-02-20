Вратарь из чемпионата Норвегии надеется на перемены в российском футболе

Российский вратарь норвежского клуба «Буде/Глимт» Никита Хайкин считает, что нашему футболу нужны перемены.



«В России старая модель футбола, там не играют в короткий пас, не выходят из обороны в атаку. Возможно, стоит вернуться к календарю другому. Нужны кардинальные перемены», — сказал Хайкин в беседе на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Также Хайкин отметил, что в России игроки хорошо подготовлены функционально.

Ранее сообщалось о том, что «Тамбов» выйдет на матч Кубка России с «Локомотивом».