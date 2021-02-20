Агент: Рыжиков сказал, что не хочет позориться в «Тамбове»

Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал о перспективах своего клиента в «Тамбове», передает «Спорт день за днем».

Напомним, голкипер тренируется с командой, но у него есть сомнения в игре за клуб, который имеет долги перед футболистами и проблемы с кадрами.

Сафонов отмечает, что Рыжиков опасается того, что в «Тамбове» будет выступать молодежь, а он не хочет пропускать по 7-8 мячей за матч.

«Человек с удовольствием играл бы еще и еще. Мотивация есть. Но есть и самолюбие. Дважды чемпион, два раза брал Кубок», — добавил Сафонов.

Ранее сообщалось о том, что «Тамбов» выйдет на матч с «Локомотивом» Кубка России.