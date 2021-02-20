Хабиб рассказал о беседе с Гэтжи во время боя

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре с Джастином Гэтжи во время боя.



«Он мне хорошо так попал апперкот и левый боковой. Я у него спрашиваю: «И все что-ли?». Я вижу, что он растерялся конкретно. Потом я попал ему в живот. Он тяжело задышал. Я спрашиваю: «Акклиматизация да?» — рассказал Хабиб на YouTube-канале «Лысый хищник».

Хабиб отметил, что Гэтжи начал ему отвечать, тогда он понял, что американец сдался.

Ранее Хабиб рассказал о съемках документального фильма о своей карьере.