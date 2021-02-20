Туктамышева: стараюсь поддерживать свою медийность
Андрей Черников
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своей медийности.
«Медийность пришла ко мне сама после года, когда я катала показательный Toxic. И стараюсь еt поддерживать. Сейчас в спорте без этого никуда. Пока молодая, нужно использовать все возможности», — передает слова Туктамышевой Eurosport.
Напомним, россиянка является чемпионкой мира и Европы.
Ранее Туктамышева оценила свои шансы выступить на чемпионате мира.