Малыхин заявил о том, что не будет драться с Исмаиловым

Боец Анатолий Малыхин заявил о том, что не будет проводить поединок против Магомеда Исмаилова, передает «Чемпионат.com».

«Мага Исмаилов знает, кто серьезный оппонент. Он знает, с кем драться. Он очень хороший парень, у меня с ним крепкие отношения. Бить его не смогу, рука не поднимется на эту лысую голову», — сказал Малыхин.



Также Малыхин отметил, что готов драться с кем угодно, но только не с друзьями.

Ранее Исмаилов написал расписку о проведении боя с Владимиром Минеевым.