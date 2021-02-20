Футболист «Спартака» Соболев высказался о московских морозах

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев высказался о московских морозах.

Напомним, 20 февраля красно-белые сыграют в 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо». В день матча ожидается до -15 градусов.



«Я парень из Сибири, поэтому к холоду отношусь спокойно, -15 или -20 меня не сильно напрягают. Надо просто побольше двигаться на поле, и все будет отлично», — сказал Соболев на официальном YouTube-канале красно-белых.

Ранее Соболев восстановился после травмы.