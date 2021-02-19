Туктамышева рассказала о тренировках с Плющенко

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о совместных тренировках с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Экс-фигурист работал у тренера Алексея Мишина, который сейчас готовит Туктамышеву.

Спортсменка заявила, что не так много каталась с Плющенко, потому что после Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере фигурист взял перерыв.

«Потом вернулся, и мы немного пересекались. Однако на льду встречались нечасто. Иногда, когда были вместе, мог подъехать, указать на какие-то детали программы, что можно улучшить, где добавить эмоций. То есть обращал внимание и иногда давал советы», — цитирует Туктамышеву Eurosport.ru.

Ранее фигуристка оценила свои шансы выступить на чемпионате мира.