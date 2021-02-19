Даниил Медведев стал первым с 2005 года россиянином, который вышел в финал Australian Open

Теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5).



Медведев стал первым россиянином с 2005 года, который сыграет в решающем матче турнира. За победу в чемпионате он сразится с сербом Новаком Джоковичем.

В 2005 году Марат Сафин в финале победил австралийца Ллейтона Хьюитта (1:6, 6:3, 6:4, 6:4).



Ранее Медведев вышел в финал Australian Open.