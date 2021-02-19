Наставник «Динамо» Шварц подвел итоги зимних сборов

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги зимних сборов, передает «Чемионат.com».

«На сборах все игроки получили игровую практику. Каждый игрок сделал большой прогресс, как команда мы тоже на ступеньку выше. Важно, что в контрольных матчах все получили контрольные минуты», — сказал Шварц.



Специалист отметил, что пока он не может назвать состав на матч 1/8 финала Кубка России против московского «Спартака», который состоится 20 февраля.

Ранее Евгений Бушманов поделился ожиданиями от игры «Динамо» — «Спартак».