В «Спартаке» рассказали об адаптации Хендрикса
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об адаптации нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса. Его слова передает ТАСС.
По мнению немецкого специалиста, новичок в состоянии помочь команде, усилив среднюю линию.
Тедеско отметил, что Хендрикс практически полностью освоился в клубе, и что точечные усилие, случившиеся по ходу нынешнего сезона, играют во благо коллектива.
Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал условие, при котором команда продолжит выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны.