Два ассиста Малкина поспособствовали победе «Питтсбурга» в игре с «Айлендерс»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «ППГ Пэйнтс Арена» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Тедди Блюгер, Джейсон Закер и Брайан Раст.
У проигравшей команды единственный гол оформил Брок Нельсон.
Российский форвард «Пенс» Евгений Малкин отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).