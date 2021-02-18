Тренер сборной России ответил на недовольство Павловой

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о недовольстве Евгении Павловой выбором места для подготовки к чемпионату мира в словенской Поклюке.

Ранее спортсмена заявила, что биатлонисты «пролетели с турниром по подготовке, по месту нахождения и по локации».

Польховский заявил, что не получал никаких просьб от Павловой.

«До меня такая информация не доходила. «Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?» Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все. Но ко мне лично никто не обращался», — цитирует Польховского ТАСС.

Специалист отметил, что по таким вопросам необходимо вовремя обращаться и не делать выводы за всю команду.

«Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена», — добавил тренер сборной России.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.