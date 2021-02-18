В Тамбове создадут новый футбольный клуб

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов заявил, что в регионе будет создан новый футбольный клуб.

Белоусов отметил, что команда не будет иметь отношения к «Тамбову», который в настоящее время выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы рассчитываем, что это будет команда в Олимп-ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», — цитирует Белоусова «Спорт-Экспресс».

В начале февраля ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала заявление о признании клуба банкротом. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее сообщалось, что власти Тамбова готовы выполнить условия Российского футбольного союза (РФС), чтобы спасти клуб.