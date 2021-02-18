«Эдмонтон» оказался сильнее «Виннипега» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Виннипег Джетс».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эссе Пульюярви и Леон Драйзайтль, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Марк Шайфли и Нил Пионк.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграла «Флориде Пантерз» .