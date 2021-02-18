«Эдмонтон» оказался сильнее «Виннипега» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Виннипег Джетс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эссе Пульюярви и Леон Драйзайтль, оформивший дубль.



У проигравшей команды отличились Марк Шайфли и Нил Пионк.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграла «Флориде Пантерз» .