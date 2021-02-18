Определены лучшие сэйвы 24-го тура чемпионата Англии

Определены лучшие сэйвы 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Первым в списке стал голкипер «Ливерпуля» Алиссон, который защищал ворота команды в матче против «Лестера» (1:3).

Также в рейтинг лучших спасений попали голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес (матч с «Брайтоном»), вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу (игра с «Саутгемптоном»), игрок «Вест Бромвича» Сэм Джонстон (поединок с «Манчестер Юнайтед»), а также голкипер «Вест Хэма» Лукас Фабиански (матч с «Шеффилдом»).

По итогам 24-го тура чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что определены лучшие голы 24-го тура чемпионата Англии.