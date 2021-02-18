«Манчестер Сити» разбил «Эвертон» в АПЛ

«Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» в перенесенном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Счет в матче открыли «горожане», на 32-й минуте отличился Филип Фоден. «Эвертон» сравнял счет уже через пять минут благодаря голу Ришарлисона. На 63-й минуте «Манчестер Сити» вышел вперед, отличился Рияд Марез. Окончательный счет установил Бернанду Силва на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам матча «Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков. «Эвертон» идет на седьмой позиции, набрав 37 баллов.

Ранее сообщалось, что Гвардиола выразил обеспокоенность предстоящей международной паузой.

Чемпионат Англии. 16-й тур

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 1:3

Голы: 0:1 — Фоден, 32; 1:1 — Ришарлисон; 1:2 — Марез, 63; 1:3 — Силва, 77.