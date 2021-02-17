Четыре российских биатлониста выступят в масс-старте на ЧМ

Четыре российских биатлониста выступят в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

По сумме набранных очков за предыдущие старты участие в гонке себе обеспечили Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили.

Масс-старт пройдет 21 февраля. Начало — в 17.15 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Логинова, который готовился к сезону под руководством личного тренера Александра Касперовича.