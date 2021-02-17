Объявлен состав женской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом женской сборной на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на странице Федерации лыжных гонок России в Instagram.

В заявку попали Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгений Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что глава ФЛГР Елена Вяльбе намерена взять на чемпионат мира троих спортсменок из молодежной команды.