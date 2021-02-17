РФС не будет переносить матч «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Матч между московскими «Динамо» и «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России пройдет согласно утвержденному расписанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что окончательное решение о проведении матча примет инспектор и главный арбитр за час до начала встречи с учетом фактической погоды.

В день матча, который пройдет 20 февраля в Москве, температура воздуха опустится до минус 22 градусов. Согласно регламенту, если температура за час до игры ниже минус 15, инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд.

Ранее главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов призвал перенести матч Кубка России «Динамо» — «Спартак».