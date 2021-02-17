Чепиков прокомментировал слова Фуркада о готовности тренировать сборную России

Двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова француза Мартена Фуркада о желании потренировать российскую сборную. Об этом сообщает Sport24.

По словам Чепикова, пятикратный олимпийский чемпион действительно хочет возглавить сборную России, его высказывание стоит воспринимать не как шутку, а как серьезные и взвешенные слова. Экс-биатлонист отметил огромный опыт, а также заслуги Фуркада перед национальной командой Франции.

Ранее Фуркад заявил, что готов возглавить сборную России по биатлону.