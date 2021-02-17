Ткаченко рассказал об интересе «Ювентуса» к Шомуродову

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management, рассказал об интересе туринского клуба к нападающему «Дженоа» Эльдору Шомуродову в интервью Нобелю Арустамяну.

По его словам, несмотря на новости о том, что «Ювентус» рассматривает подписание Шомуродова, официального предложения по трансферу игрока не поступало. Специалист также отметил, что у нападающего «Дженоа» есть большие шансы попасть в большой клуб, но для этого ему стоит больше показывать свои навыки.

Ранее сообщалось, что спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о возможном переходе в команду футболистов «Дженоа» Эльдора Шомуродова и Джанлуке Скамакки.