Экс-тренер сборной России по биатлону раскритиковал Губерниева

Экс-тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер раскритиковал журналиста Дмитрия Губерниева, передает «СЭ».

«Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон. Он думает, что является большим экспертом. Губерниев даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает», — сказал Пихлер.



Также Пихлер отметил, что пресса должна поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать.

Ранее Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России по биатлону.