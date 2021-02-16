Экс-тренер сборной России по биатлону раскритиковал Губерниева
Андрей Черников
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Экс-тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер раскритиковал журналиста Дмитрия Губерниева, передает «СЭ».
«Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон. Он думает, что является большим экспертом. Губерниев даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает», — сказал Пихлер.
Также Пихлер отметил, что пресса должна поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать.
Ранее Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России по биатлону.