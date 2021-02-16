Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией, передает пресс-служба национальной команды в Telegram.

Отмечается, что специалист выступил в сессии, модератором которой был Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Черчесов поделился воспоминаниями об игре в Германии, футбольной мотивации, а также вспомнил чемпионат мира 2018 года.

«Меня многое связывает с Германий. В начале девяностых я уехал из «Спартака» в дрезденское «Динамо», где провел два отличных сезона. С удовольствием принял приглашение выступить», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов оценил выход Аслана Карацева в 1/2 финала Australian Open.