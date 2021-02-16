Червиченко высказался о возможном переносе матча «Динамо» — «Спартак»

Экс-владелец московского «Спартака» высказался о возможном переносе матча между столичным «Динамо» и красно-белыми, передает «Чемпионат.com».



«Матч «Динамо» — «Спартак» переносить не стоит. Если нет -15 градусов, как записано в регламенте, то и переносить не надо. Хозяева поля должны его вычистить, подготовить и согреть» — сказал Червиченко.

Встреча между командами должна пройти 16 февраля в рамках Кубка России.

Ранее экс-врач «Спартака» Юрий Васильков высказался о возможном переносе матча с «Динамо».