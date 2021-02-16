В «Баварии» посмеялись над «астрономическим» контрактом Месси

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что думает о деталях контракта Лионеля Месси и «Барселоны».

Газета El Mundo некоторое время назад сообщила, что в 2017-м аргентинец заключил соглашение с каталонцами на сумму более €0,5 млрд.

«Я посмеялся. Могу только похвалить Месси за то, что он сумел договориться о таком астрономическом контракте», — приводит слова Румменигге Corriere della Sera.

Ранее Месси был признан лучшим игроком десятилетия.