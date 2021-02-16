Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Игорь Игнатов
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Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Мельбурне — Phillip Island Trophy.
В матче третьего круга Касаткина взяла верх над соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Игра завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу Касаткиной.
За выход в полуфинал Касаткина поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.
Ранее российские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open.
WTA. Phillip Island Trophy (Мельбурн)
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 6:1, 6:4