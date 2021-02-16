Дадонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Оттава»
Игорь Игнатов
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Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Сенаторы» одержали победу со счетом 6:5 в овертайме, при этом проигрывая по ходу матча 1:5. На счету Дадонова дубль, а одна из шайб россиянина стала победной.
Второй звездой встречи стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший три очка. Тройку лучших замкнул форвард «Сенаторз» Коннор Браун, ушедший со льда с двумя баллами.
Ранее сообщалось, что Ивана Барбашева признали первой российской звездой недели НХЛ.
EVGENII DADONOV COMPLETES THE COMEBACK IN OT! pic.twitter.com/ZSuIKigIpD— NHL (@NHL) February 16, 2021