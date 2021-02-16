Свечников и Гавриков поучаствовали в голевой феерии «Каролины» и «Коламбуса»

«Каролина Харрикейнз» на своей площадке одержали уверенную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «ураганов».

В составе победителей по дублю оформили Брок Макгинн и Джордан Стаал, которому один раз ассистировал российский нападающий Андрей Свечников. Еще по голу на свой счет записали Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер.

У гостей отметились Кевин Стенлунд, Кэм Аткинсон и Бун Дженнер, которому ассистировал российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 7:3 (2:3, 3:0, 2:0)

0:1 — Аткинсон (Лайне, Рослович) — 00:26

0:2 — Дженнер (Фолиньо, Гавриков) — 05:55

1:2 — Ахо (Славин, Макгинн) — 13:14

1:3 — Стенлунд (Дженнер, Бьёркстранд) — 15:53

2:3 — Стаал (Фёгеле, Бин) — 18:32

3:3 — Макгинн (Терявяйнен, Ахо) — 21:29

4:3 — Терявяйнен (Макгинн, Гардинер) — 21:56

5:3 — Нидеррайтер (Терявяйнен, Нечас) — 39:13 (5x4)

6:3 — Макгинн (Бин, Терявяйнен) — 51:35

7:3 — Стаал (Трочек, Свечников) — 51:54 (5x4)