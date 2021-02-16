Медведев и Рублев мечтают сыграть друг против друга в финале «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от очной встречи со своим соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинальном матче Australian Open. По словам 25-летнего россиянина, он хотел бы сыграть с Рублевым в финале.

«Нашей мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале турнира «Большого шлема». Очень рад, что он и я дошли до четвертьфинала — это самое главное, на «Шлеме» это всегда непросто. Но мы оба хотим победить, оба находимся в хорошей форме. В любом случае это хорошо, потому что таким образом будет один представитель России, а, может быть, и два в полуфинале. Считаю, что это круто для российского тенниса и российского спорта в целом», — цитирует Медведева Eurosport.ru.

На нынешнем Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев одолел канадца Вашека Поспишила, испанца Роберто Карбальеса-Баэну, серба Филипа Краиновича и Маккензи Макдональда из США. Андрей Рублев на пути к четвертьфиналу обыграл немца Янника Ханфмана, бразильца Тьяго Монтейро, испанского теннисиста Фелисьяно Лопеса и Каспера Рууда из Норвегии. Очный матч Медведева с Рублевым состоится 17 февраля.