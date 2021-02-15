И.о. спортивного директора ЦСКА прокомментировал трансфер Бохинена
Андрей Черников
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Исполняющий обязанности спортивного директора московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал приобретение хавбека Эмиля Бохинена, передает Sport24.
«Мы следили за Бохиненом еще со времен его матчей за юношеские сборные Норвегии. Нас убедили его последний пас и интеллект», — сказал Мовсесьян.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место, набрав 37 очков.