Боец UFC повторил достижение Хабиба

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман повторил достижение россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Усман, как и Хабиб, выиграл 13 боев в промоушине подряд. Таким же достижением могут похвастаться Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер и Макс Холлоуэй.



Стоит отметить, что абсолютный рекорд принадлежит Андерсону Силве из Бразилии, который одержал 16 побед подряд.

Ранее Усман нокаутировал Гилберта Бернса в главном событии UFC 258.