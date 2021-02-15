Боец UFC повторил достижение Хабиба
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман повторил достижение россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Усман, как и Хабиб, выиграл 13 боев в промоушине подряд. Таким же достижением могут похвастаться Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер и Макс Холлоуэй.
Стоит отметить, что абсолютный рекорд принадлежит Андерсону Силве из Бразилии, который одержал 16 побед подряд.
Ранее Усман нокаутировал Гилберта Бернса в главном событии UFC 258.