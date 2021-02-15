Венгер не верит в шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» во второй раз подряд выиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ), передает beIN Sports.

«Я не думаю, что «Ливерпуль» продолжает бороться за титул. «Манчестер Cити» впереди, имеет игру в запасе. Сомневаюсь, что за 14 матчей до конца можно отыграть отставание в 13 очков», — сказал Венгер.



Подопечные Юргена Клоппа занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков.

Ранее Хосеп Гвардиола высказался об успехах «Манчестер Сити».