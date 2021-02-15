Третьяк объяснил, зачем Аскаров швыряется клюшками

Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Максим Третьяк объяснил, зачем голкипер национальной сборной России Ярослав Аскаров швыряется клюшками. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 18-летний Аскаров таким образом упрощает себе жизнь.

«Он не просто так швыряется клюшками. Это нужно для того, чтобы делать сэйвы.

Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Он очень талантливый вратарь», — сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что контракт вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского признан одним из худших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии The Hockey News.