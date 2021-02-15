Третьяк объяснил, зачем Аскаров швыряется клюшками
Вадим Балканов
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Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Максим Третьяк объяснил, зачем голкипер национальной сборной России Ярослав Аскаров швыряется клюшками. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, 18-летний Аскаров таким образом упрощает себе жизнь.
«Он не просто так швыряется клюшками. Это нужно для того, чтобы делать сэйвы.
Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Он очень талантливый вратарь», — сказал Третьяк.
Ранее сообщалось, что контракт вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского признан одним из худших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии The Hockey News.