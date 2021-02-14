«Фиорентина» Кокорина уступила «Сампдории» в матче Серии А
Андрей Черников
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«Фиорентина» уступила «Сампдории» в матче итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе генуэзцев отличились Бальде Кейта и Фабио Квальярелла. За «фиалок» точным ударом отметился Душан Влахович.
Российский игрок «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.
Серия А
«Сампдория» — «Фиорентина» — 2:1
Голы: 1:0 — Кейта, 31; 1:1 — Влахович, 37; 2:1 — Квальярелла; 71.
Ранее голевая передача Алексея Миранчука принесла победу «Аталанте».