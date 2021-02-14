Московский «Локомотив» разгромно уступил тбилисским одноклубникам
Андрей Черников
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Московский «Локомотив» уступил тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче.
Встреча завершилась со счетом 0:4.
В составе победителей точными ударами отметились Ираклий Сихарулидзе, а также Имран Улад Омар, который оформил дубль. Виталий Лысцов отправил мяч в собственные ворота.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают восьмое место, набрав 28 очков.