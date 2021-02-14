Сборная России выиграла шведский этап Еврохоккейтура
Андрей Черников
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Сборная России по хоккею обыграла Чехию в рамках шведского этапа Евротура.
Встреча завершилась со счетом 7:4.
В составе «Красной машины» заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков, Павел Красновский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков.
Эта победа позволила подопечным Игоря Ларионова выиграть шведский этап соревнований.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
Ранее Владислав Третьяк прокомментировал победу над Швецией в матче Еврохоккейтура.