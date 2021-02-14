Жена смертельно больного экс-игрока сборной России рассказала о попытках лечения

Инга Мандреко, супруга неизлечимо больного экс-игрока сборной России Сергея Мандреко, рассказала о попытках найти способ лечения бокового амиотрофического склероза, который поразил ее мужа. Об этом сообщает Tele-sport.ru.

По ее словам, от этого заболевания не помогли ни сирийские, ни индийские, ни какие-либо еще методики лечения.

Мандреко предположила, что болезнь развилась у ее супруга из-за химических продуктов, которыми обрабатывается газон перед футбольными поединками.

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