Расистский скандал случился на игре чемпионата Украины «Заря» — «Десна»

Расистский скандал случился на игре 14-го тура чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и «Десной» из Чернигова.

По данным FootballHub, в компенсированное ко второму тайму время, со скамейки гостевой команды прозвучала фраза: «Уродов понабирают, ##### (блин), черножопых!»

Связана эта реплика была с тем, что игрок «Десны» Владислав Калитвинцев нарушил правила на Шахабе Захеди.

Добавим, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зари».

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