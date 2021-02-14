Месси вышел на вторую строчку в списке бомбардиров Ла Лиги
Вадим Балканов
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Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси вышел на вторую строчку в списке бомбардиров Ла Лиги.
33-летний аргентинец оформил дубль в ворота «Алавеса», тем самым забив свой 14-й и 15-й мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
Напомним, что у лидера бомбардирской гонки (Луиса Суареса из мадридского «Атлетико») на счету 16 голов.
Ранее сообщалось, что расистский скандал случился на игре 14-го тура чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и «Десной» из Чернигова.