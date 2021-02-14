Дадонов помог «Оттаве» обыграть «Виннипег»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Виннипег Джетс».
Встреча прошла в Виннипеге на арене «Белл МТС» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов и Брэйди Ткачук.
У проигравшей команды единственный гол на счету Марка Шайфли.
Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат матча сборных России и Швеции на Шведских играх.